Policía estrangula a mujer con su cinturón tras arrestarla falsamente para violarla

El policía Wayne Couzens, del Reino Unido, se valió de las leyes contra el Covid-19 para detener, esposar y simular el arresto falso de Sarah Everard, una mujer a la que luego estranguló con su cinturón de policía tras abusar sexualmente de ella.

Durante una audiencia en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, que se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2021, se conoció que Couzens, de 48 años, buscó a una mujer solitaria a la que pudiera atacar en el centro de Londres, donde estuvo dando vueltas durante varias horas hasta que se consiguió con Everard, de 33, según detalló el Daily Mail.

Everard iba caminando a su casa luego de visitar a un amigo en Clapham, al sur de la ciudad, la noche del 3 de marzo, cuando el oficial la detuvo y acusó falsamente de romper las normas del confinamiento por el coronavirus para poder secuestrarla.

Tras detener a la mujer, que era una ejecutiva de marketing, el depredador sexual la esposó con las manos en la espalda, lo que la dejó incapacitada para poder desabrocharse el cinturón que el policía aseguró sobre ella tras ordenarle que se sentara en la parte trasera de su vehículo, que era alquilado.

Ex-Metropolitan Police officer Wayne Couzens is due to appear at the Old Bailey as he faces sentencing for the murder of Sarah Everard.



Couzens, 48, kidnapped, raped & killed the 33-year-old marketing exec as she walked home in Clapham, south London, on the evening of 3 March. pic.twitter.com/eIaFfcsZfc