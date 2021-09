Pagó su desayuno solo con monedas y los trabajadores se "vengaron" con su pedido

Un cliente pagó su desayuno en una cafetería del Reino Unido solo con monedas de 10 peniques, por lo que el personal del local decidió "vengarse" contra el hombre.

En una publicación viralizada en Twitter se ve cómo el sandwich fue trozado en 16 partes iguales, muy peuqeñas, por los trabajadores del recinto.

El cliente "pagó su comida con sus diez peniques esta mañana. Así es como estaba su sándwich cuando lo abrió", señala la publicación que se viralizó, acompañada por una imagen en el que se ve el pan cortado en 16 trozos.

Had a message off one of the lads this morning says “Some lad who works in Jag paid for his scran with all 10p’s this morning. This is how his butty was when he opened it” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qfsdgW8jP9