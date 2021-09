Niño defiende con un paraguas a su madre de un violento asalto: "Estaba asustada, fue algo muy rápido"

Incertidumbre fue lo que vivió una madre y su hijo, quienes fueron víctimas de un violento asalto en plena vía pública de la ciudad de Cartagena, en Colombia.

La impactante situación quedó captada mediante las cámaras de seguridad del barrio Los Alpes, donde la mujer circulaba con el pequeño de 8 años.

En cosa de instantes, ella fue interceptada por un sujeto de polera blanca, que estaba acompañado por otro vestido de azul que iba a bordo de una motocicleta.

En ese preciso instante, y en medio del forcejeo, apareció el menor, quien defendió a su progenitora con un paraguas abierto con el que golpeó al asaltante que huyó rápidamente del lugar junto al otro individuo.

"Le da con el paraguas para defender a su mamá"

Respecto a este suceso, la mujer identificada como Josuani Carolina, señaló que "eso fue cuando iba a llevar al niño a sus clases, íbamos caminando con él y como yo trabajo con el celular vendiendo ropa, yo miré que no viniera nadie y por eso saqué mi teléfono", consigna Infobae.

"Mi niño iba caminando más adelante con el paraguas, él ya estaba llegando al lugar donde recibe las clases, aunque en ese momento un tipo se me tira encima para 'raparme' lo que tenía en la mano, pero yo me resistí", relató.

Asimismo, comentó que "me demoré forcejeando con el delincuente y hubo un momento en que dije - tengo que gritar-, lo hice y mi hijo se devuelve y le da con el paraguas para defender a su mamá".

"Cuando me levantó el delincuente se va en la moto con su acompañante y yo asustada le digo a mi hijo, papi no hagas eso, la próxima vez usted pide ayuda y corre que su mamá se defiende".

Por último, Josuani manifestó que "estaba asustada, fue algo muy rápido y gracias a Dios no pasó a mayores, mi hijo está a salvo y ese delincuente no tenía arma en sus manos así que no fuimos atacados porque otra hubiera sido la historia".

