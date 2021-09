Empresario descubre que su novio era infiel antes de su boda y lleva a otro al altar: "Nadie olvidará esa noche"

Eder Meneghine, un arquitecto y empresario de Brasil, tomó una decisión radical a último minuto que sorprendió a los 120 invitados de su lujosa boda.

Terminó con el hombre con el que se iba a casar la noche anterior a la ceremonia, tras descubrir que le era infiel y llevó al altar a otra persona.

Las tarjetas de invitación para la boda, que se llevó a cabo la noche del martes 7 de septiembre de 2021, ya estaban hechas. En ellas aparecía el nombre del empresario, de 60 años, y el de Dyl Reis, de 23, quienes estuvieron juntos sentimentalmente durante los últimos meses, informó Milenio.

“Nadie olvidará esa noche, estoy seguro. Pero no será por la belleza del lugar o la calidad de la comida y la bebida. Es por la sorpresa, la experiencia que tuvieron en ese momento”, dijo Meneghine al portal de noticias brasileño G1.

El empresario reemplazó a Dyl Reis por Hugo Oliveira, de 44 años, un chef con el que tuvo una relación en el pasado. A pesar de que ya no eran pareja, mantuvieron una relación de amistad, respeto y cercanía.

Debido a que el arquitecto también es el propietario de varios restaurantes, Oliveira siguió colaborando junto a él en sus proyectos y lo ayudó en todo lo que podía.

Le volvió a declarar su amor

“Viví casi 20 años con mi gran compañero, un chef fabuloso. El responsable hasta de reenviar lo que logré construir con mis restaurantes. Pensé en darle a este hombre, que siempre tuvo la razón conmigo, la oportunidad que yo le había dado por error a alguien que realmente nunca había hecho nada por mí”, expresó Meneghine.

La ceremonia se llevó a feliz término en el restaurante Solar das Palmeiras Rio, en Río de Janeiro. La planificación duró varios meses y el arquitecto gastó 47 mil dólares en decoración, estructura y servicios. Sin embargo, cuando se enteró que Reis le estaba siendo infiel, y tras una fuerte discusión que tuvieron horas antes de la boda, Meneghine decidió proponerle matrimonio al chef.

Posteriormente, el empresario habló con Oliveira para declararle su amor.

“Eres el chico de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo mañana?”. El chef respondió a la inesperada propuesta con un decidido “sí”.

Expareja del empresario lo acusa de robo

Recientemente, Dyl Reis acusó al arquitecto de quitarle algunas de sus pertenencias y parte de su dinero para pagar los costos del restaurante, pero Meneghine rechaza estas alegaciones.

“Él insiste en ir a las redes sociales y ahora dice que le quité cosas. No le quité nada a nadie. Le pedí que me devolviera los regalos que compré con mi dinero (...) Porque yo trabajo, soy empresario, tengo un restaurante, tengo un negocio. Él es un joven de 23 años que nunca ha trabajado para mí, no trabajó, no hizo nada. Pero como vivía en mi casa, proporcioné comodidad e instalaciones”, sentenció.

