Compra una casa y encuentra una muñeca en la pared con una espeluznante nota: "Espero que duermas bien"

Jonathan Lewis, un hombre de 32 años del Reino Unido, recientemente se convirtió en el nuevo propietario de una casa en Liverpool, Inglaterra, donde hizo un escalofriante hallazgo.

El hombre quedó sorprendido durante las remodelaciones que realizaba en su nueva propiedad, el viernes 17 de septiembre de 2021, cuando descubrió una muñeca de trapo que sostenía una espeluznante nota escrita a lápiz dentro de una pared hueca debajo de las escaleras, detalló el Daily Mail.

“Espero que duermas bien”, concluye la nota que sostenía la muñeca entre sus brazos, en la que previamente describe cómo asesinó a puñaladas a los dueños originales de la casa en el año 1961.

No obstante, el agente inmobiliario desestimó la gravedad del asunto y le dijo a Lewis que la cocina se construyó “hace cuatro o cinco años”, por lo que la nota quizás fue colocada por los propietarios anteriores de la casa en ese periodo de tiempo.

“Apuñalarlos a muerte fue mi elección”

“Estimado nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo #Emily, mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse, fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos, espero que duermas bien”, reza la carta.

Lewis explicó al Liverpool Echo: “Acabo de comprar la casa y recibí las llaves el viernes. Sabía que había un vacío debajo de las escaleras que habían sido tapiadas con yeso. Había un cable donde los dueños anteriores tenían el refrigerador, pero no sabía dónde estaba enchufado, así que golpeé un poco la placa de yeso para ver qué había allí”.

“Atravesé la pared con un agujero del tamaño de un puño, encendí una luz y había una muñeca sentada allí”, relató el nuevo propietario de la casa, localizada en el pueblo residencial de Walton.

Expropietaria de la casa explicó la broma

Los amigos de Lewis le exhortaron a que volviese a poner la casa a la venta. Sin embargo, el maestro de primaria dijo durante una entrevista con el programa “This Morning” que el descubrimiento le pareció “gracioso”. “Creo que debieron haberlo puesto allí porque el papel no parece muy antiguo y parece relativamente reciente”, comentó.

La expropietaria de la casa, una mujer de 48 años, quien pidió permanecer anónima, explicó por qué dejó la muñeca detrás del muro. “Estábamos remodelando nuestra cocina en 2015 y después de tomar unas copas de vino pensamos que sería una idea muy divertida. Una de mis hijas escribió la carta y la pusimos en la pared y simplemente nos olvidamos de ella”, reseñó el Daily Star.

“Fue un caso en el que nunca esperábamos seguir adelante y nos olvidamos de que estaba allí, hasta que vimos el artículo. Tal vez vimos demasiadas películas de terror en ese momento, no lo recuerdo”, agregó la mujer. “Le deseamos al señor Lewis todo lo mejor en su nuevo hogar. Vivimos allí durante 25 años y crié a mis hijos allí, no tenemos nada más que recuerdos felices allí”.

