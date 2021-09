Embarazada intenta saltar por la ventana de un segundo piso para escapar de su esposo maltratador

Una mujer con 10 semanas de embarazo intentó saltar desde una ventana en un segundo piso para huir del maltrato de su esposo y vecinos grabaron todo, en medio de gritos, para que parara la agresión.

María José, de 35 años, se había lanzado por primera vez en mayo pasado y su segundo intento ocurrió el 14 de septiembre cuando mantenía una discusión con su marido. La mujer ncluso perdió su trabajo porque su pareja no la dejaba salir debido a sus constantes celos, refiere El Imparcial.

En vista de que durante los dos años de relación ha sufrido violencia, María había lanzado un papel un día antes para pedir ayuda, hecho que alteró a Vitor Batista, de 32 años, soldador.

💢VAGABUNDO É PRESO POR AGREDIR A MULHER GRÁVIDA



O soldador e motorista de aplicativo, Vitor Batista, foi preso nesta quarta-feira (15/09) após agredir a sua esposa grávida de três meses. Além disso, segundo relatos da mulher, esse vagabundo batia no enteado, de apenas 4 anos. pic.twitter.com/EsbKwJLW4j — Alana Passos (@AlanaPassosRJ) September 15, 2021

Esposo violento

Batista fue detenido por el Servicio de Policía de la Mujer gracias a que los vecinos en la localidad de Duque de Caxias, Brasil, grabaron el intento de María José de saltar por la ventana. En su defensa alegó que solo se trataba de “una pelea de pareja”.

“Estaba celoso y muy posesivo, no me dejaba salir a la calle, solo por trabajo. Incluso perdí mi trabajo. Cuando me atacó, tenía cicatrices y no podía trabajar. Inventé excusas porque me quedé en casa”, aseguró la víctima de violencia de género al portal G1.

María José tiene un hijo de cuatro años de una relación anterior y el maltrato que le propinó su marido originó la pelea entre ambos. Lamentablemente el niño presenció las agresiones que quedaron registradas en un video que muestra el forcejeo entre la pareja. Victor buscó que los vecinos no se dieran cuenta al intentar cerrar la ventana; sin embargo, quedó en evidencia.