"Una mujer que aborta, ya no sirve para nada": Acusan a sacerdote de alentar el femicidio

Con fuertes palabras, el padre Lázaro Hernández Soto condenó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México sobre la despenalización del aboroto durante su homilía en la Iglesia La Salle, en Coahuila.

“No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben”, exclamó el sacerdote, el domingo 12 de septiembre de 2021, desde el altar del templo ubicado en la ciudad de Monclova, informó el portal de noticias Aristegui.

Las declaraciones del sacerdote se dieron tan sólo seis días después de que la Suprema Corte de Justicia de ese país declaró inconstitucional la penalización del aborto, el 6 de septiembre.

“¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológicamente. Una mujer que siempre va a estar amargada, que a lo mejor no va a poder tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios”, agregó Hernández Soto.

El sacerdote Lázaro Hernández Soto sugirió matar mujeres que aborten durante una misa en Coahuila, hecho que causó el repudio de colectivas feministas y grupos defensores de derechos humanos.#Mexico #coahuila #NiUnaMenos pic.twitter.com/w86laQocxi — Citadinosmx (@citadinosmx) September 13, 2021

Sacerdote dice que lo malinterpretaron

Tras realizar esta analogía, el sacerdote fue criticado por los usuarios de las redes sociales, quienes lo acusaron de hacer apología al femicidio. Sin embargo, Hernández Soto dijo que sus palabras fueron interpretadas de manera equivocada y se disculpó por el malestar que causó con ellas, detalló el portal Proceso.

“Puede ser (que fuera sarcástico), pero nadie me reclamó en el momento. Luego salió y la persona que estaba ahí malinterpretó las cosas y armó todo lo que estamos viviendo, pero la intención no era esa. Si ofendí a alguna persona por mi comentario o por el ejemplo que puse, pido una disculpa, pero no era mi intención”, aseguró el sacerdote.

El colectivo feminista Marea Verde - Altas Montañas señaló desde su página en Facebook que “en un país donde se cometen diariamente 11 feminicidios, que se envíe este tipo de mensajes por parte de la iglesia católica es gravísimo e inaceptable”.

Todo sobre Mundo