Demanda a su jefe por no dejarla salir temprano del trabajo para buscar a su hija y gana 250 mil dólares

Alice Thompson, una gerente de ventas de bienes raíces, demandó a su jefe por no considerar seriamente su petición de trabajar hasta las cinco de la tarde para poder recoger a su hija en una guardería. Ahora un tribunal laboral del Reino Unido falló a su favor.

La mujer relató a la BBC que le preguntó a su empleador, una agencia inmobiliaria independiente de Londres llamada Manors, si existía la posibilidad de flexibilizar su horario de trabajo tras regresar de su periodo de licencia de maternidad luego del nacimiento de su hija.

Su solicitud era que le permitieran terminar de trabajar a las 5 de la tarde en lugar de las 6, y así ganar tiempo para poder ir a buscar a su hija. Además pidió que le dejaran un día libre durante la semana, detalló la revista Insider.

“Se me ocurrieron varias propuestas sobre cómo podría funcionar para su negocio, pero hubo un rechazo total. No hubo negociación o explicación razonable de por qué no funcionaría o una contraoferta. Seguí encontrando obstáculos durante todo el camino”, dijo la mujer durante el programa de entrevistas “This Morning”.

El empleador rechazó la petición de Thompson, por lo que la mujer renunció a su cargo en diciembre de 2019 y llevó a su jefe a un tribunal laboral. “Si me necesitaran durante las horas completas, tal vez de ocho a cinco en lugar de nueve a seis, eso es algo en lo que podría haber trabajado”, aseguró.

La ex agente inmobiliaria gastó decenas de miles de libras esterlinas en la batalla legal, por lo que el tribunal, que finalmente aceptó sus alegatos, obligó al ex empleador a pagarle una cantidad de 250 mil dólares a la mujer.

“Fue un viaje largo y agotador” aseguró Thompson, quien destaca que quería era defender lo que ella pensaba que era correcto para su hija.

