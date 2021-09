Un hecho bastante particular se registró en un estadio de Miami, Estados Unidos, cuando hinchas del fútbol americano se percataron de que un gato colgaba desde el techo del recinto.

En la casa de los Miami Hurricanes, quienes jugaban contra Appalachian State, colgaba un gato desde el techo, animal que apenas se sostenía con una patita desde uno de los cables de la cubierta superior.

Asimismo, hubo de todo en aquel encuentro: aquellos que registraron el video con sus celulares mientras que otros se pusieron en acción para poder salvar al felino de una caída, posiblemente, mortal.

Para atraparlo ante una eventual caída, desplegaron una bandera de Estados Unidos, anticipando la caída del gato. Rato después, sucedió y el felino cayó, siendo rescatados por la audiencia, quien no tardó en gritar de alegría ante el heroíco hecho.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm