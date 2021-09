Mario Vargas Llosa relata episodio donde fue abusado por un sacerdote cuando tenía 12 años

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura del año 2010, reveló que fue abusado sexualmente por parte de un religioso cuando apenas tenía 12 años.

Fue por este incidente que el escritor peruano asegura que se fue alejando de la religión, recordando este hecho recientemente en una conferencia durante la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú.

"Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual", señaló el escritor.

Cabe destacar que este hecho ya fue relatado por el escritor en su libro de memorias, "El Pez en el Agua", publicado en el año 1993.

Episodio de abuso sexual

Según el relato de Vargas Llosa, el religioso lo llevó hacia una habitación para mostrarle revistas para adultos.

"Me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio, porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Me acuerdo que este hermano, que estaba muy nervioso, muy colorado, sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea, que eran de desnudos, de bailarinas. Así me dejó completamente desconcertado", detalló el escritor.

Seguido de ello, recuerda que el sujeto comenzó a tocarlo, tras lo cual él comenzó a "llorar y gritar", arrancando de allí. "Entonces el hermano me abrió la puerta, me dejó salir. Me dijo 'cálmate'", contó.