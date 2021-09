"Esa carita te la voy a quemar con ácido": Periodista irá a juicio por amenazas a Miss Argentina que se hizo viral

Una reina de belleza argentina que había denunciado graves amenazas de parte de un periodista en 2019, finalmente fue escuchada por la justicia trasandina y el agresor podría ser declarado culpable.

La afectada es la modelo Alina Akselrad, quien participó este año en Miss Universo representando a Argentina, certamen en el que se hizo viral tras lucir en el desfile de "traje típico" una camiseta de la selección albiceleste y, bajo ella, una polera de Diego Armando Maradona.

En aquella oportunidad, su atuendo generó una ola de críticas y también burlas en redes sociales, sin embargo su participación fue del agrado de los jueces, ya que logró quedar dentro del Top 21.

En la actualidad, el victimario de nombre Ignacio Tomás Moreno, de 28 años, periodista, está imputado como “supuesto autor responsable del delito de amenazas calificadas por el anonimato, artículo 45 y 149 bis del código penal” y si se lo encuentra culpable, podría recibir entre uno y tres años de prisión.

Las amenazas

“Esa carita te la voy a quemar con ácido” fue uno de los tantos mensajes amenazantes que Alina Akselrad y su familia comenzaron a recibir por teléfono en 2019, durante varios meses, de acuerdo al medio Todo Noticias.

“Pensá si vas a seguir en el reinado, porque no sé cuánto tiempo más vas a seguir con esa carita”, fue otra de las amenazas.

Su madre, Silvia Toraño, también sufrió hostigamientos: “Disfrutá de la carita de tu hija, porque le va a quedar por el piso cuando le tiremos ácido en la cara; ya vas a ver”, le dijeron.

Fue tanto el hostigamiento, que la modelo de 22 años y su familia abandonaron Colonia Caroya, donde residían.

“Primero lo tomábamos como una broma de alguien que se juntó con los amigos a tomar y marcó un número al azar. Pero después empezó realmente el miedo. No solo que me llamaba a la madrugada casi todos los días, sino que me decía cosas como ‘lo vi a tu papá en tal lugar, la vi a tu mamá bajándose del auto a tal hora, la vi a tu hermana en tal lado’, y todo lo que nos decía esta voz masculina era verdad”, detalló la joven al medio El Clarín en mayo pasado.

