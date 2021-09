Confirman al menos siete muertos en inundaciones en Nueva York

Al menos siete personas murieron en Nueva York por súbitas inundaciones el miércoles por la noche tras las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Ida, que dejó a su paso inundaciones y escenas de caos en el noreste de Estados Unidos.

Con estas siete muertes registradas en Nueva York, confirmadas a la AFP por fuentes policiales, se eleva a por lo menos 15 el número total de víctimas fatales desde que Ida tocó tierra el domingo en Luisiana (sur).

Las calles se convirtieron en ríos en algunas partes de la capital comercial y cultural de Estados Unidos.

Las estaciones de metro también estaban inundadas y el servicio tuvo que interrumpirse, según la Autoridad Metropolitana de Transporte, que gestiona el sistema de transporte público de Nueva York.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

En plena noche, la nueva gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el "estado de emergencia" tras las "importantes" inundaciones en todos los condados limítrofes con la ciudad de Nueva York, que podrían afectar a unos 20 millones de personas.

Bill de Blasio, el alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, deploró en un tuit un "acontecimiento meteorológico histórico" y declaró también el "estado de emergencia".

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.