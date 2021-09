Millonario deja herencia de 27 mil dólares a un botones que lo atendió en un hotel

Charles George Courtney, un viudo de 86 años del Reino Unido, le heredó una pequeña fortuna en su testamento a un botones turco, Taskin Dasdan, de 41, quien le sirvió durante veinticuatro de los cuarenta años que visitó el mismo hotel.

El hombre, que era un químico cervecero, y su esposa, Miriam, solían encontrarse anualmente en el hotel con un gran grupo de amigos. Taskin aseguró que el británico siempre se hospedaba en la habitación 401, conocida como la “Habitación de Charlie”, detalló el tabloide británico The Sun.

Cuando la esposa de Charles murió en el año 2009, después de 58 años de matrimonio, el hombre oriundo de la ciudad de Hastings, al sur de Inglaterra, continuó visitando el hotel sin ella.

Desde 1990, Taskin se desempeña como botones en el Hotel Korumar De Luxe, en Kusadasi, una ciudad balneario de la provincia de Aydin, en la costa egea de Turquía. Allí fue donde conoció a Charles, con quien entabló una cercana amistad que duró varias décadas, escribió El Heraldo de México.

No obstante, luego de la muerte del británico en el año 2014, sus familiares se sorprendieron al descubrir que en su testamento dejó 27 mil dólares a Taskin. Otros miembros del equipo del hotel también recibieron partes más pequeñas de la herencia.

Le ayudó con la educación de sus hijos

Según relató el trabajador del hotel, el bondadoso hombre le dio dinero en el pasado, pero este último gesto de generosidad era algo que no se esperó en ningún momento de su trayectoria como botones.

“Nos trató como si fuéramos parte de su propia familia. Incluso contribuyó a la educación de mis hijos. No vino cuando se enfermó, pero seguimos viéndonos”, dijo el heredero a un medio local.

A pesar de que podría dedicarse a otra cosa y abandonar su puesto en el hotel con la cantidad de dinero que recibió, el empleado aseguró que no se irá porque “ama su trabajo”, que le permite conocer a personas de distintas partes del mundo.

“El señor Charlie no era como un invitado para nosotros, sino como un amigo, un amigo turco. Cuando recibimos la triste noticia de su muerte, nuestros corazones estaban tristes. Puede que no necesite volver a trabajar, pero creo que seguiré en el trabajo porque me encanta conocer gente”, agregó Taskin.

Todo sobre Mundo