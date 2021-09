"No puede pasar con la silla de ruedas": Joven denuncia discriminación de una tienda de ropa y se viraliza

Una joven de Caracas, Venezuela, llamada Kelly Ayary, tomó sus redes sociales para denunciar a una tienda de ropa por discriminación. Aseguró que no la dejaron ingresar al local porque estaba en silla de ruedas.

El domingo 29 de agosto acudió al local, ubicado en el Centro Comercial Propatria, una zona popular al oeste de la ciudad, reseñó RT. A través de su perfil en Twitter, Ayary escribió: "Me pararon en seco en la entrada y me dijeron ‘con todo respeto, no puede pasar con la silla de ruedas’. No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas”.

“Ustedes están viendo ahí a Balú, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar con la silla de ruedas. Las personas en sillas de ruedas no pueden entrar a Balú”, explicó en el video que acompañó al tweet y que se viralizó rápidamente.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron "con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas". No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021

Tras inspección, la tienda se disculpó

Debido a las numerosas respuestas que recibió el tweet, la joven agregó que se quejó con el guardia de seguridad de la tienda y le dijo que estaba cometiendo un acto de discriminación. No obstante, según ella, “él solo encogió los hombros”.

“Es que ni siquiera el guardia supo darme razones. Mi día iba tan bien que no quise amargármelo discutiendo con gente así”, aseguró en otra publicación.

Cientos de usuarios de la red social manifestaron su apoyo a la joven y rechazaron el acto de discriminación del que fue víctima; entre ellos el excanciller y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, quien catalogó el hecho como “inaceptable” y aseguró que lo transmitiría a las autoridades encargadas.

El Consejo Nacional para las personas con Discapacidad, atendiendo la denuncia de @K_Ayary, quien se vio afectada por cuanto se le impidió su acceso en silla de ruedas a la tienda @Balumodas del Centro Comercial Propatria trasladó un equipo de fiscalización, el cual hizo acto pic.twitter.com/5kMqNfD3qJ — Conapdis (@Conapdis) August 30, 2021

Posteriormente, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se hizo eco de la denuncia realizada por Ayary y fiscalizó la tienda, la que emitió un comunicado pidiendo disculpas a la joven por el lamentable episodio.

