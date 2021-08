Hallan muerta a una bebé de 11 meses que había desaparecido en un bosque: padres y niñero son detenidos

Los padres y el niñero de Mercedes Lain, una bebé de 11 meses, fueron arrestados y acusados de estar involucrados en su muerte, luego de que la policía hallara el cuerpo sin vida de la niña en un área boscosa de Indiana, Estados Unidos.

El FBI confirmó que el hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del miércoles 18 de agosto de 2021, tan solo tres días después de que se reportó la desaparición de la infante, reseñó People en Español.

“La búsqueda de Mercedes Lain, de 11 meses, terminó aproximadamente a las 21:30 horas, en un área remota, oscura y densamente boscosa”, dijo Nelson Chipman, el fiscal jefe adjunto del condado de Marshall, durante una rueda de prensa.

A small memorial is beginning to form near the site where police say 11-month-old Mercedes Lain was found. Justin Miller, who police say was last seen w/ Mercedes, led officers to location of where he “deposited” her body, according to prosecutor’s office. pic.twitter.com/rSZkYweDcc

El fiscal declaró a los medios de comunicación que la policía de Plymouth arrestó los padres de la bebé, Kenneth Lain, de 41 años, y Tiffany Coburn, de 32, y a su niñero, Justin Lee Miller, de 37, quien fue la última persona en ser vista con ella.

“Después de varias entrevistas, Justin Miller llevó a los investigadores a este lugar en el condado de Starke”, aseguró Chipman.

Según las autoridades, la desaparición de Mercedes Lain se reportó el sábado 14 de agosto, tras ser vista por última vez en la ciudad de Mishawaka junto a Miller. El cuidador fue acusado de “negligencia con un dependiente que resultó en la muerte”, mientras que los padres fueron acusados solo de “negligencia con un dependiente”, informó el New York Post.

Los investigadores dijeron que el niñero era amigo de los papás de la bebé, y le encomendaron su cuidado durante varios días. No obstante, aún no se sabe cómo fue la manera en la que murió Mercedes.

Our sincerest thank you to everyone who helped in the search for 11 month old Mercedes Lain, or called in tips. Sadly, she was found deceased in a wooded area in Starke County last night.



37-year-old Justin Miller will be charged with Neglect of a Dependent Resulting in Death. pic.twitter.com/amAafR8N7q