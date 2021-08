Así fue la llegada del Huracán Henri a EE.UU.: Fenómeno perdió fuerza y se degrada a tormenta tropical

Las primeras consecuencias del Huracán Henri comenzaron a notarse en algunas zonas de Estados Unidos, como Nueva York, cuyas calles se han visto anegas por fuertes las lluvias.

Y es que Henri se convirtió en un huracán de categoría 1 el sábado mientras se dirigía hacia el noreste de Estados Unidos, una región que no ha sido golpeada por este tipo de fenómenos en más de tres décadas, dijeron los servicios meteorológicos del país.

Sin embargo, la última información que han entregado los meteorólogos, es que el huracán se degradó a tormenta tropical este domingo cuando estaba a punto de tocar tierra en dicha zona del país.

JUST IN 🚨 Impacts of Hurricane Henri — streets of Brooklyn, New York filled with flood water pic.twitter.com/ytzFcAaz6L