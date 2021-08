Quinceañera muere tras dar a luz en una iglesia: Policía arrestó a sus padres y a su esposo 11 años mayor

Anna Machaya, de 15 años, dio a luz, murió y fue enterrada en una iglesia en julio, pero la historia se conoció recién. Tras lo ocurrido en un santuario en Marange, la policía de Zimbabue arrestó a su esposo y a sus padres y reavivó el debate sobre el matrimonio infantil.

Los parientes de la chica fueron acusados de mentir acerca de su edad para comprometerla cuando tenía nueve años con Hatirarami Momberume, de 26 años, según se lee en una nota publicada por la BBC. Los tres detenidos se enfrentan ahora a cargos por violación infantil.

Parents of late child bride Memory Machaya caught up in messy cover-up - Nehanda Radio - https://t.co/4DEb2ZpPY8 pic.twitter.com/Vmf97bN9NQ — Nehanda Radio (@NehandaRadio) August 21, 2021

La policía confirmó, a través de sus redes sociales, la captura de "Edmore Machaya (45) y Shy Mabika (36) el 19 de agosto por frustrar u obstruir el curso de la justicia y la promesa de una persona femenina".

1/2 Police confirms the arrest of Edmore Machaya (45) and Shy Mabika (36) on 19/08/21 for defeating or obstructing course of justice and pledging of a female person. — Zimbabwe Republic Police (@PoliceZimbabwe) August 21, 2021

Naciones Unidas condena muerte de quinceñaera

Sobre el caso, en la cuenta en Twitter de la oficina de Naciones Unidas en ese país se lee: “La tendencia actual de casos no resueltos de violencia contra mujeres y niñas en Zimbabue, incluidos los matrimonios de menores, no puede continuar con impunidad”.

En el documento, la ONU expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Machaya, a quien inicialmente se había identificado con el nombre de Memory.

.@UNZimbabwe notes with deep concern and condemns strongly the surrounding circumstances leading to the untimely death of 14-year-old Memory Machaya from Marange, who died while giving birth at an apostolic sect shrine.



Read the full statement here 👇#EndChildMarriages pic.twitter.com/Z9tkIc6PQ0 — UN Zimbabwe (@UNZimbabwe) August 7, 2021

Además, califica de inaceptable que en Zimbabue, una de cada tres chicas sean obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años.

Sobre el tema, una nota divulgada por The Guardian a propósito del texto de la ONU, refiere que un nuevo proyecto de ley está siendo discutido por el parlamento para prohibir el matrimonio de cualquier persona menor de 18 años y enjuiciar a cualquier persona que esté involucrada en el casamiento de un menor.

La activista feminista, Everjoice Win, también se pronunció al considerar que "lo que ves hoy, es decir, una joven obligada a casarse, quedar embarazada, y morir, es una aberración... Es parte de lo mismo. Las mujeres no son vistas como plenamente humanas, con derechos individuales, elección, derechos para controlar nuestros propios cuerpos".

“What you see today, ie a young girl forced to marry, get pregnant, & dies, is not an aberration! It is part of the same continuum. Female persons are not seen as fully human, with individual rights, choice, rights to control our own bodies” @EverjoiceWinhttps://t.co/cW0hO3WM6M — Freedom United (@freedomunitedHQ) August 13, 2021

