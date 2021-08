Mujer hackea el Alexa de su expareja para asustar a su nueva novia y decirle que se vaya

Philippa Copleston-Warren, una mujer de Londres, Inglaterra, será sentenciada por utilizar el asistente de voz Alexa de su expareja para asustar a su nueva novia pidiéndole que se fuera de su casa. También accedió a las cámaras de seguridad y publicó una foto de él desnudo en Facebook.

Copleston-Warren compareció ante el Tribunal de la Corona de Isleworth, el martes 17 de agosto de 2021, a través de una videollamada. Durante la audiencia se declaró culpable de revelar fotografías sexuales privadas con la intención de causar angustia, detalló Mirror.

La mujer, de 46 años, inició sesión en la aplicación de Alexa de la víctima, que tenía el sistema de voz vinculado a los dispositivos inteligentes de su casa ubicada en el condado de Lincolnshire, mientras que ella operaba a la distancia desde su domicilio en el barrio de Chelsea, informó la BBC.

Desde allí, a 160 kilómetros de distancia, tenía el poder de observar todo lo que sucedía dentro de la propiedad de su expareja a través de las cámaras de seguridad. Al ver que la otra mujer entró a la casa, le habló de manera remota para decirle que se fuera.

Posteriormente, Copleston-Warren encendió y apagó la luz de la mesa de noche a través de la aplicación, antes de proceder a compartir una foto de su expareja desnudo en su perfil de Facebook, con una leyenda que rezaba: “¿Me veo gordo? Mi pregunta diaria”.

No fue hasta la madrugada del 6 de octubre de 2019 que la víctima se dio cuenta de que una foto de él desnudo estaba publicada en Facebook, luego de que recibió los mensajes de varios amigos que estaban preocupados.

