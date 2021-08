Acusan a un hombre del asesinato de una adolescente cometido en 1985 en Estados Unidos

Un hombre que se encuentra preso desde 1991 cumpliendo cadena perpetua por diversos casos de agresión sexual ahora fue acusado del asesinato de una joven de 17 años en 1985, en Estados Unidos.

Medios locales informan que David Nelson Austin, de 59 años, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado debido a la muerte de Leslie McCray, por lo que ahora arriesga incluso la pena de muerte.

La víctima era estudiante universitaria cuando fue secuestrada en su casa durante la víspera de Navidad, hace 36 años.

La Policía informó que un extraño entró al departamento, ató a la joven y a su novio, antes de llevársela en contra de su voluntad.

El novio vio a McCray por última vez cuando el atacante la obligó a irse, después se liberó y llamó a la policía, pero la mujer apareció muerta.

Las autoridades tenían claro que alguien la mató, pero suspendieron la investigación en 1986 porque no pudieron encontrar pistas a partir de las pruebas que recopilaron.

Who murdered Leslie McCray? In 1985, the 17-year-old was kidnapped from her apartment at knifepoint in the middle of the night and stabbed to death. Today, 36 years later, the sheriff's office said McCray's killer is finally being brought to justice. https://t.co/8kxrcXEf6j pic.twitter.com/B1rvn9gXZG