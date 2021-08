Mujer arroja por el balcón a hombre que intentó entrar a su casa: "No sabía si me iba a violar, robar o matar"

Dramáticos momentos vivió una joven universitaria luego de sorprender a un hombre que intentó entrar a su departamento en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina.

La inesperada situación causó sorpresa y miedo en la mujer, quien hizo todo lo posible para que el individuo no ingresara hasta donde se encontraba ella, razón por la cual decidió increparlo, informa TN.

La estudiante, quien tampoco alcanzó a ver si el hombre estaba armado, reaccionó tomándolo con fuerza de su vestimenta. Sin embargo, todo terminó de la manera menos esperada.

El relato de la afectada

María Paz, la afectada, comentó que "me encontré con un tipo que quería entrar. Tenía la mitad del cuerpo adentro y la mitad afuera, estaba trepando".

"No sabía si me iba a violar, robar o matar. No se lo iba a permitir, así mi vida dependiera de ello", reveló la joven.

En medio de este suceso, la mujer enfrentó finalmente al sujeto: "Lo agarré de la ropa, lo sacudí y lo tiré por el balcón. Es más, salí corriendo a buscarlo, pero se escapó para el lado de la 127 y no llegué a alcanzarlo".

"No sé qué esperaba robar"

Posteriormente, María Paz procedió a llamar a la policía, aunque criticó el actuar de los efectivos, señalando que "no hicieron nada".

"La Policía no solo no vino, sino que en el segundo llamado me cortaron. Estoy cansada de que en el barrio pasen estas cosas y que nadie haga nada", expresó.

Además, la víctima nunca supo cuáles eran las intenciones del individuo que ingresó a su vivienda: "No sé qué esperaba robar, porque yo soy estudiante universitaria y no tengo nada de valor en casa, vivo el día a día. Quizás fue al voleo, pero ni bicicleta tengo".

Por último, y en cuanto al sujeto que escapó, la estudiante lo describió como un joven de unos 25 años, de tez morena y delgado, y que al momento de entrar a su hogar vestía "una campera blanca con rayas azules en la espalda y pantalón negro".

