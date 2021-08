Mujer se somete a cirugía estética y muere a los pocos días: médico la habría operado "borracho y drogado"

Indignación es lo que ha manifestado la familia de Yasmín Flores, joven de 31 años que tuvo una dramática muerte tras haberse sometido a una cirugía estética de liposucción en Argentina.

La paciente entró a pabellón en una clínica privada ubicada en el barrio porteño de Congreso, Buenos Aires. Sin embargo, a la semana después presentó problemas de salud y falleció a causa de una trombosis pulmonar.

El círculo cercano a la víctima ya trabaja en una denuncia contra el cirujano plástico Roberto López, quien fue quien la atendió, y lo acusó de operar "borracho y drogado", razón por la cual exigen justicia para que el caso no quede impune, consigna Crónica.

¿Qué dice su pareja?

Lucas González, pareja de la mujer y con quien tiene un hijo de cuatro años, accedió a contar detalles de los días anteriores a la muerte de su acompañante y afirmó que hay testigos que estarían dispuestos a declarar en un eventual juicio contra el profesional.

En cuanto al caso de Yasmín, el hombre señaló que al principio estaba bien de salud, pero que a los pocos días comenzó a sentirse "muy adolorida".

Por esta razón, su novia decidió trasladarse hasta la clínica donde fue intervenida para que le sacaran los respectivos drenajes. En este contexto, el cirujano la dio de alta "diciendo que el postoperatorio estaba cursando de manera perfecta", y que por lo tanto no habría complicaciones.

"Según el médico estaba todo bien"

En este sentido, la pareja de Yasmín reveló que "según el médico estaba todo bien, pero ella insistía con que le dolía mucho".

Posteriormente, la mujer comenzó a presentar una leve mejoría. Pese a esto, el pasado 27 de abril amaneció "muy descompuesta", así que procedieron a llamar por teléfono al doctor.

"Me dijo que seguramente le había bajado la presión, minimizando la situación", comentó.

Lucas indicó que por la emergencia decidió trasladarla a la guardia del Sanatorio Modelo de Caseros, pero que en ese momento todo empeoró: "Se me desvanece en el camino. Fue terrible".

"Seguía desvanecida, no reaccionaba. Se me estaba muriendo", manifestó el hombre, a quien a los 15 minutos le informaron que su pareja había fallecido, pese a los esfuerzos del personal de la salud.

Denuncia contra el cirujano

"Éramos una familia perfecta, tenía todo resuelto con Yasmín, que era una compañía tremenda. No sé cómo seguir, lo único que me puede aliviar es que este tipo vaya en 'cana' y pague lo que tenga que pagar por el daño que hizo, y que no toque más a nadie", expresó Lucas.

A su vez, el hombre dio a conocer que "estamos presentando una denuncia penal contra el cirujano. Queremos ayudar a la familia de Yasmín para que tengan justicia porque ella solo fue por una cirugía estética y terminó encontrando la muerte. Estos casos no deben pasar, pero sin embargo cada vez hay más".

De acuerdo a lo anterior, se presume de otra persona que habría muerto a manos del mismo profesional luego de someterse a la misma operación que Yasmín.

Ver cobertura completa