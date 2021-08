[VIDEOS] Madres afganas pasan a sus hijos por muros y alambres de púa a soldados británicos en aeropuerto de Kabul

Unas desgarradoras imágenes se revelaron en las últimas horas en Afganistán, las cuales dejaron en evidencia la desesperación de las familias por la llegada de los talibanes a su territorio.

La situación ha generado que muchas personas se vean en la necesidad de huir del país, sobre todo las mujeres, que han visto con temor la presencia de este grupo fundamentalista.

Recientemente, se conoció que algunas madres intentaron incluso pasar a sus hijos por encima de los muros del aeropuerto de Kabul, al no haber podido ingresar al recinto.

La situación quedó plasmada en diversos registros audiovisuales, que dan cuenta de los minutos de terror que pasan los ciudadanos afganos, quienes llegaron en masa al aeropuerto esperando por una solución.

En un video se aprecia cómo una mujer, con ayuda de otra persona, toma a su hija para pasarla a través de un muro, donde es recibida por un soldado británico.

Otras imágenes muestran a una multitud de gente desesperada, entre ellos un bebé, y a su alrededor un enorme muro con alambres de púa.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1