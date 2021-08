Obligan al gurú de la secta NXIVM a pagar eliminación de marca que hizo a sus víctimas

Un juez de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, ordenó al exlíder de la secta NXIVM, Keith Raniere, a pagar 3.5 millones de dólares a 21 víctimas de su anillo de tráfico sexual, en el cual incluso participaron algunas estrellas de Hollywood, como la actriz de “Smallville” Allison Mack.

En la suma que se le obligó a pagar al gurú de autoayuda se incluye el costo de la intervención quirúrgica a la que deberán someterse las víctimas para borrar las cicatrices que les fueron hechas en el cuerpo como una marca del culto, informó Fox News.

#Internacional, Además de su condena de 120 años de prisión, Keith Raniere fundador de la secta NXIVM, deberá pagar 3.5 millones de dólares a sus 21 víctimas de la de red de tráfico sexual. pic.twitter.com/qM6CBFbxuc — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 21, 2021

La marca dejada en el cuerpo de las mujeres representa las iniciales de Keith Raniere y con ella el gurú, quien alguna vez gozó de una reputación global, buscaba simbolizar que las mujeres eran sus esclavas sexuales.

El juez también determinó que Raniere deberá devolver otro tipo de “bienes colaterales” como fotos de desnudos y cualquier material posiblemente vergonzoso que pueda ser utilizado para manipular y dañar la integridad de las víctimas, detalló el Chicago Tribune.

El exlíder de NXIVM no se arrepiente de nada

Raniere, quien debió comparecer a través de una videollamada desde una cárcel en el estado de Arizona, dijo que la orden de restitución lo tomó de sorpresa. “Nunca he manejado garantías. Así que no sé nada de eso. No sé quiénes son las víctimas”, dijo.

El exlíder de la secta NXIVM recibió la orden de pagar 3.5 mdd a 21 víctimas de una red de tráfico sexual, una suma que incluye el costo de eliminar quirúrgicamente las cicatrices resultantes de los rituales realizados por una hermandad secreta pic.twitter.com/RF73hU8ser — #AlertaMx Oaxaca (@AlertaOax) July 21, 2021

Clare Bronfman, una mujer de 41 años, heredera de la fortuna del imperio licorero Seagram, fue condenada a siete años de cárcel en septiembre de 2020 por ser la leal benefactora de Raniere, y es quien actualmente paga los gastos legales del gurú.

Aún no está claro si Raniere dispone de los recursos para costear la restitución ordenada, la cual también se dispuso con la finalidad de cubrir otros gastos como tratamientos de salud y trabajo por el que nunca le pagó a las mujeres.

“Creo que soy inocente de los cargos... Es cierto que no estoy arrepentido de los delitos que no creo haber cometido en absoluto”, declaró el gurú impenitente por sus actos.

Todo sobre Mundo