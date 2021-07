La actriz de "Smallville" que captaba mujeres para una secta pagará tres años de cárcel

Allison Mack, conocida por su actuación en la serie "Smallville", fue condenada a prisión por su participación en la secta Nxivm, que se encargaba de reclutar a mujeres para convertirlas en esclavas sexuales.

Según la cuenta oficial de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York, la actriz deberá pagar tres años de cárcel y además tiene que cancelar 20 mil dólares de multa, difundió también el portal de la NPR. Mientras que el líder de la secta, Keith Raniere, fue sentenciado, en octubre del año pasado, a 120 años por delitos de tráfico sexual.

Allison Mack has been sentenced to 3 years in prison for her role in the Nxivm case. Also a $20,000 fine.