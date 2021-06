No cabe duda que el k-pop, desde hace algunos años, es uno de los géneros musicales más populares, acumulando millones de fans no solo en Asia, sino que en todo el mundo.

Oli London, un fanático de la música coreana, llevó su gusto más allá y en las últimas semanas ha hecho noticia como el "doble" de Jimin, uno de los integrantes de la banda BTS.

Mediante sus redes sociales, el joven de origen británico ha documentado los 18 procedimientos a los que se ha sometido para lucir como su ídolo. De hecho, esta semana se operó sus párpados para tener los "ojos rasgados", característicos de la mayoría de las personas asiáticas.

"Finalmente soy coreano"

El joven explicó su deseo de lucir como coreano en su canal de YouTube, definiéndose a sí mismo como una persona "no binaria transracial coreana".

"Me identifico con la comunidad coreana. Tal vez ahora me acepten más porque tengo ‘la apariencia’. Tal vez la gente piense que en realidad soy coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea", señaló de entrada.

Continuó diciendo que su máximo deseo es que "Jimin se sienta orgulloso también. Jimin es mi máximo ídolo y quiero que esté orgulloso. Estoy seguro de que estará orgulloso de que me vea exactamente como él ahora. Tengo sus ojos. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy tan, tan feliz con mi nuevo look y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón".

Un video que generó polémica, puesto que en redes sociales muchos acusaron a Oli de apropiación cultural y criticaron la serie de cirugías a las cuales se ha sometido para parecer de otra nacionalidad.

Sin embargo, los comentarios al influencer parecen no importarle. En el mismo video citado, asegura que ahora se siente "finalmente coreano. He hecho la transición. Yo estoy tan tan feliz. Completé mi look. Finalmente soy un chico coreano, tengo los ojos, me acaban de levantar también las cejas. Estoy tan feliz".

Por otra parte, a propósito del mes del orgullo de las disidencias sexuales, aprovechó de mostrar la bandera que lo identifica como una "persona no binaria que se identifica como coreana", la cual, tiene las mismas formas que el pabellón de Corea del Sur, pero con los colores del arcoíris.

No se conoce hasta el momento cuál es la reacción que ha tenido el integrante de BTS al cual quiere emular, sin embargo, algunas de las fanáticas de la banda exigen que se le deje de nombrar como el doble del cantante.

Revisa el video de Oli London:

