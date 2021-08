Adulta mayor finge ser experta en diamantes y roba fortuna en joyería: Pagará 5 años de prisión

Como si se tratara de una película, una adulta mayor se hizo pasar por experta gemóloga y dio el mayor golpe a una joyería en la historia del Reino Unido. La ladrona cargó con siete diamantes valorados en 5.8 millones de dólares.

Lulu Lakatos, una francesa de 60 años, formaba parte de una organización delictiva internacional cuyo nivel de especialización sigue sorprendiendo a la policía.

Luego de un largo proceso judicial fue sentenciada a pagar poco más de cinco años de cárcel por este robo casi perfecto, informó The Guardian.

Ella creó el personaje de “Anna” una experta gemóloga enviada por millonarios rusos a la joyería Boodles, en Mayfair (en Londres) en marzo del año 2016. Su misión era analizar en representación de los exclusivos clientes varios diamantes para comprarlos.

La mujer cambió su indumentaria habitual para aparecer elegantemente vestida, con sombrero y bufanda. El encargado de la joyería le dio acceso a las piezas sin quitar la mirada en ningún momento.

Sacó de una bolsa especial con cremallera y candado, pequeñas cajas opacas donde se encontraban los diamantes envueltos en piezas de papel de seda.

Como una experta manipuló las piedras y en todo momento fingió no hablar inglés para permitirse ganar tiempo dentro de la tienda. Robar estos diamantes valorados en 4,2 millones de libras (5,8 millones de dólares) podría ser imposible, pero Lakatos lo logró.

Durante la negociación le explicaron a la mujer que mientras se confirmaba la transferencia de los supuestos compradores, las piedras preciosas permanecerían guardadas en una bóveda.

Justo en ese momento, Lulu fingió no comprender y guardó la bolsa en su cartera, lo que alarmó al encargado de la tienda, pero hábilmente “Anna” reaccionó y la sacó rápidamente disculpándose. Esta maniobra le permitió cambiar la bolsa real por un duplicado exacto que contenía siete piedras sin ningún valor.

La joyería confirmó el robo cuando ya “Anna” se había retirado del lugar, informó CNN. Todo sucedió a plena luz del día y sin armas, solo con mucha habilidad, preparación y un riesgoso juego de manos.

💎 Diamond Thief Jailed



A woman whose sleight of hand played an integral role in a £4.2million diamond heist has been jailed.



The Met's Flying Squad pursued Lulu Lakatos and brought her to justice - she had been on the run since the theft in 2016. pic.twitter.com/HVRhRcutnO