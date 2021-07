Indignación en Pakistán: hombre asesina a hija de exembajador con la complicidad de sus padres

Noor Mukadam, de 27 años, fue golpeada, apuñalada y finalmente decapitada con un cuchillo por su supuesta pareja, identificada como Zahir Jaffer, en un exclusiva zona residencia de Islamabad, capital de Pakistán.

Noor era hija de un exembajador y su cadáver fue localizado el martes 20 de julio; desde entonces se desataron protestas en el país pidiendo justicia por su homicidio, reporta el Washintong Post.

A message from parents of #NoorMukadam



“It is with great sorrow that we announce the passing of our beloved Noor Mukadam.

Her Namaz-e-Janaza will be held on Thursday, 22nd July 2021 at 1:30pm (after Zuhr Namaz) at Jaamia Masjid Naval Anchorage.”#JusticeForNoor pic.twitter.com/DSgksqOm86 — Israr Ahmed Rajpoot (@ia_rajpoot) July 21, 2021

Los padres de Jaffer involucrados

La investigación del dantesco asesinato involucró a los padres de Jaffer, así como a dos miembros del personal de la casa, quienes fueron acusados de actuar como cómplices “y ocultar pruebas” citó el medio pakistaní Dawn.

En el caso de los padres de Jaffer, se conoció que presentaron una petición de libertad bajo fianza en un tribunal de distrito, pero en principio deberán estar presos de forma preventiva hasta el 9 de agosto.

El crimen de Noor ha causado indignación dentro y fuera de Pakistán, sobre todo porque las mujeres de ese país son especialmente vulnerables a violencia. Su padre, Shaukat Ali Mukadam, fue embajador de Pakistán en Corea del Sur y Kazajstán.

Hundreds of people came with the utmost empathy to honour #NoorMukadam in Islamabad today. Her tragedy is of epic proportions and her murder cannot be in vain. Quick justice needed for her rightful vindication #justicefornoor pic.twitter.com/8sKoJNa8IA — Amna R. Ali (@Amna_R_Ali) July 25, 2021

Crimen atroz

La noche del crimen, varias cámaras de seguridad de la vivienda registraron imágenes de la víctima intentando huir. “En las imágenes, se puede ver a la chica tratando de escapar de la casa saltando desde el primer piso y corriendo hacia la puerta principal”.

En otro momento de la dramática situación, Noor logra esconderse en la habitación de un guardia al encontrar la puerta de salida cerrada. Luego aparece el asesino irrumpiendo en la habitación y arrastrando a la víctima de regreso a la casa.

Un dato revelador fue aportado por dos amigos de Noor y Zakir, quienes dijeron que él les preguntó si podía ser arrestado y castigado si mataba a alguien, ya que es ciudadano estadounidense. Para la policía, el testimonio ratifica que el asesinato de Noor fue premeditado.

Zahir Jaffer presented before district court a few minutes ago. While talking to media, he said, “I’m an American citizen, not a Pakistani. My lawyer will tell you if there is anything.” pic.twitter.com/KeJisDQJ40 — Annie (@aaminsann) July 24, 2021

Sobre ese tema, la embajada de Estados Unidos aclaró que sus ciudadanos en el exterior están obligados a respetar las leyes de los países en los que residen y a someterse a ellas.

"Otro día. Otra mujer brutalmente asesinada. Otro hashtag. Otro trauma. Otro caso (probable) sin resolver. Otro detonante. Otro festival del miedo”, expresó la actriz y cantante paquistaní Meesha Shafi en Twitter.

Another day. Another woman brutally killed. Another hashtag. Another trauma. Another (likely) unsolved case. Another trigger. Another fear fest. Another rage roar. Another eid.



‘Protection of women’ bill oppose kernay walon ko mubarik. #JusticeForNoor — MEESHA SHAFI (@itsmeeshashafi) July 21, 2021

Ver cobertura completa