Empresa colombiana lanza servicio de sexo en pleno vuelo en avionetas o helicópteros

Las fantasías eróticas no se quedan en tierra. Una empresa de Medellín, Colombia, está ofreciendo la oportunidad de tener sexo en el aire con la apertura de un nuevo y polémico servicio.

Se trata de Luna Lunera, una empresa con más de 30 años ofreciendo paquetes de entretenimiento adulto en distintos lugares como el campo o el mar, pero ahora la está rompiendo llevando su oferta a otro nivel.

Por unos 780 dólares como tarifa básica, el cliente puede volar sobre Medellín y sus alrededores con acompañante incluido, licor y snacks.

Aeronáutica Civil lo permite

Le emisora BLU Radio consultó con la Aeronáutica Civil ante la polémica sobre el uso no convencional de aviones, avionetas y helicópteros para este tipo de actividades y, “aunque no se pronunció oficialmente, aseguró que desde que se cumplan con los requerimientos para los vuelos privados o turísticos en la ciudad, no hay irregularidad”.

Cruzana Zapata, gerente de Luna Lunera, señaló a La FM que el viaje puede durar entre 45 a 50 minutos, dependiendo de la aeronave que elija el cliente.

“Contratamos empresas aéreas certificadas, las cuales lógicamente acepten prestarnos el servicio y lo vendemos a nuestros clientes. Ya ellos contratan con nosotros el servicio adicional que deseen, nosotros ofrecemos acompañante”, explicó Zapata.

Realizan 5 o 6 vuelos diarios

Precisó que Luna Lunera comenzó hace un mes con el servicio y que diariamente realizan entre 5 o 6 vuelos. Agregó que, aunque tienen una tarifa mínima, el valor final puede variar porque los clientes pueden volar hacia otra ciudad, viajar con otros amigos, pedir más acompañantes. “El costo es relativo al gusto del cliente”.

La gerente de Luna Lunera indicó que a propósito del Covid -19 garantizan la debida desinfección y los protocolos de bioseguridad dentro de las aeronaves, destaca RCN.

Todo sobre Mundo