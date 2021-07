Joven pasa nueve meses preso acusado de robar sandía y 9 dólares en México

Por nueve meses la vida de Jovita Núñez se movió en torno a la incansable lucha para liberar a su hijo encarcelado injustamente. El joven de 24 años fue acusado de "tentativa de robo", cuando en la práctica solo había dañado una sandía.

A la cárcel por una sandía

Según relata El País, los hechos se remontan al pasado 5 de octubre de 2020, cuando Uriel Núñez volvía "bien borracho" de deshierbar el campo de su tío. Fue así que deambulando con un machete entró a la tienda de Nancy Vara en la localidad de San Salvador Atenco, en el área metropolitana de la Ciudad de México.

"Yo pasé a pedirle una manzana a la muchacha que estaba despachando, se la pedí por favor, la palabra con la que se piden las cosas, ¿no? Y cuando iba saliendo, como iba inconsciente, no estaba en mis cinco sentidos, me quedé mirando la sandía y la empecé a machetear", recuerda Uriel.

Hasta el lugar llegó Manuel, su abuelo, quien le quitó el machete al joven que siguió caminando hasta que lo detuvieron. Pasaron dos días y ocho horas hasta que Jovita volvió a tener noticias de su hijo.

De manera irregular, el joven fue trasladado directamente al Ministerio Público de Texcoco y en 11 horas, en vez de las 48 horas reglamentarias, fue llevado sin aviso hasta la cárcel Molino de Flores. Tras 15 días durmiendo en el suelo pudo conocer el cargo de "robo con violencia en grado de tentativa" que pesaba en su contra.

Los agentes policiales adujeron que Uriel había amenazado a Vara. "Dame todo el dinero, ¿Cuánto hay", dice el reporte acompañado de una fotografía de una cesta con 180 pesos mexicanos, unos 9 dólares, que el joven jamás se llevó. "En realidad pues no lo hice. No me han inculcado esas maneras... Esa carpeta me la fabricaron", contó Uriel.

La lucha de una madre

Con esto comenzó la lucha de Jovita por liberar a su hijo injustamente encarcelado. El primer paso de Jovita fue visitar a la supuesta víctima, quien le aseguró que su hijo no le había robado ni amenazado.

"Hasta cuando fui a ver a la señora Nancy se puso muy mal, se puso a llorar: 'No, yo no quería eso pa su hijo', 'no, pues yo la voy a apoyar en todo, a ver cómo le hacemos para sacarlo, cuenta conmigo', 'no, no me robó nada'", recuerda Jovita sobre el relato de la mujer.

El abogado que el abuelo de Uriel contrató no había conseguido nada, pero Jovita encontró asesoramiento con el Centro para Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes amparados en la ley de amnistía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudieron liberar al joven tras diez intentos fallidos por defectos de forma.

Así entonces el 22 de junio de este año llegó la buena noticia de la liberación de Uriel. "Buenas tardes compañeras, ayer mi hijo ya fue puesto en libertad gracias a Dios y también gracias a toda la asociación de Zeferino Ladrillero; haz valer mi libertad muchas gracias", informó Jovita en el grupo de WhatsApp en donde hay más madre en la misma situación que ella.

