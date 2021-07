Pierde la visión de un ojo: enfermero es atacado por exigir el uso de mascarilla en el metro

Un grave hecho se produjo en el metro de Madrid, luego que un hombre perdiera la visión de un ojo tras ser agredido por otro sujeto, a quien previamente le habría pedido que se pusiera la mascarilla.

Un video grabado por uno de los testigos dio cuenta de lo sucedido. En el registro se ve a los pasajeros apartarse de uno de los vagones, al parecer para no involucrarse en el altercado. Luego, un hombre de polera negra se acerca a un sujeto de gorra rosada y sin mascarilla. Un segundo después, este último le propina un fuerte golpe al pasajero, quien cae al suelo. El victimario sale del metro gritando: "Gilipollas, ojalá te mueras".

Las imágenes viralizadas, de muy pocos segundos, no muestran el enfrentamiento completo, por lo que no quedan claros los motivos del conflicto. Sin embargo el no porte de mascarilla en el agresor es la principal hipótesis que se maneja. Aún así, lo que más llama la atención del video es que nadie socorre al herido.

La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al agresor que clavó un punzón en el ojo a un sanitario en el metro de Madrid tras pedirle que se pusiera la mascarilla.pic.twitter.com/yz8wKT37JK — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 18, 2021

Agresor fue detenido

De acuerdo al medio El Mundo, la víctima es un enfermero y perdió la visión de su ojo al ser golpeado con un objeto punzante. Al parecer se trataría de un "puño americano". "Es difícil que vuelva a ver con él", señalaron algunas fuentes.

En tanto el diario NIUS informó que la Brigada Móvil de la Policía Nacional logró identificar al agresor, gracias a una persona que este lunes acudió a los juzgados y prestó declaración. Aseguró que reconoció al autor del ataque por las imágenes facilitadas, y aportó con datos de él.

Además, la policía ha tomado declaración a dos individuos que acompañaban al presunto agresor en el momento en el que se produjeron los hechos y se espera que se produzca su detención en las próximas horas.

