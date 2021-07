Peleas con internas y nuevo novio: la vida de Nahir Galarza en sus 1.300 días en prisión

Nahir Galarza, la joven argentina que fue condenada a cadena perpetua por la justicia trasandina por asesinar a su pareja el 30 de diciembre de 2017, está a poco de cumplir 1.300 días en la cárcel de mujeres de Paraná.

Galarza fue acusada de haberle disparado en dos ocasiones a Fernando Pastorizzo con el arma de su padre policía. Desde ese momento, su rostro adquirió notoriedad pública, tanto en Argentina como a nivel internacional, haciendo noticia con cada una de sus acciones, incluso dentro de la cárcel.

La vida tras las rejas para Nahir ha sido difícil, teniendo que enfrentar una serie de situaciones que involucran a otras internas. “Siento que llevo encerrada una eternidad", le señaló al medio Infobae.

Pelea con las internas

Hace pocos días, a sus compañeras les quitaron los celulares que tenían escondidos y acusaron a Nahir de haber sido la persona que las denunció. No obstante, la abogada de la joven desmintió esa versión.

En tanto, un allegado a la familia comentó: “Por suerte pudo aclarar todo con las compañeras. Se la querían comer cruda. No sabemos porque la quieren hundir. Le prohibieron hacer dos talleres literarios, le dejan la computadora sólo una hora para estudiar Psicología y música. Pareciera que quieren que se quede encerrada y no quiera estudiar o hacer actividades para incorporar conocimiento”.

Los conflictos se arrastran desde hace tiempo. El 21 de marzo de 2019, Nahir fue acusada por dos internas de tener un plan para matarlas y fugarse del penal.

Una de esas internas también señaló que Galarza deambulaba en forma extraña durante la noche. “Se para en la oscuridad y nos mira fijo. A veces se sube a un mueble y no deja de observarnos”, aseguró la mujer.

No obstante, Nahir se defendió asegurando que había sido víctima de acoso sexual por parte de esa compañera de prisión. “Me espiaba mientras me bañaba, me robaba la ropa interior y un día me manoseó”, denunció la joven.

El novio narco

Recientemente, Nahir Galarza hizo nuevamente noticia, luego que se descubrieran unas fotografías en las que posaba junto a un hombre, quien al parecer era su nueva pareja.

“Te amo mi amor, sos la más hermosa. A tu lado quiero estar y acompañarte siempre”, escribió Matías Caudana en redes sociales, como dedicatoria a las imágenes en las que posaban juntos durante un encuentro en prisión.

De inmediato, medios locales hicieron eco de la publicación e investigaron la vida del joven. Y no fue difícil dar con la información, dada la actividad judicial mostrada por Matías Caudana en los últimos años.

Según el periódico La Nación, Caudana estuvo en prisión durante 2 años y dos meses en la Unidad Penal 1, de Paraná. Cuando era un adolescente, lo acusaron de formar parte de la banda de narcotráfico liderada por su padre.

Dos años después (2019), fue absuelto de los cargos, no obstante su ingreso a prisión sería permanente, ya que en el Penal 6, donde cumple encierro Nahir Galarza, está recluida su abuela. Fue así como conoció a la joven, con quien hoy mantendría una relación.