Sembraron por error el mango más caro del mundo y ahora usan guardias y perros para cuidarlos

Sankalp y Rani Parihar, dos campesinos de la India, se convirtieron en dueños de una de las plantas más codiciadas del mundo. Un desconocido en un tren les entregó unos brotes jóvenes y les encomendó que los cuidaran “como si fueran bebés”.

La pareja aceptó el ofrecimiento creyendo que se trataba de otro tipo de fruto local y llevaron las plantas hasta su huerta ubicada en Jabalpur, Madhya Pradesh, informa el portal Hindustan Times.

Pasaron los meses y no aparecía nada de aquellas plantas y debido a ello Sankalp y Rani pensaron que aquel hombre los había engañado. Sin embargo, semanas más tarde una de las plantas comenzó a florecer y a dar frutos.

Los agricultores observaron, pero no lograban determinar qué era, por lo que decidieron ponerle el nombre de “Damini” mientras investigaban más.

Poco después entendieron que no eran plantas endémicas de la India, sino que se trataba del árbol del mango Miyazaki, considerado el fruto más caro del mundo y originario del Japón, detalla la DW.

Los mangos Miyazaki son llamados también “Huevos del sol” y se dan como regalo de lujo en Japón porque es una variedad que produce muy pocas unidades al año y en contados países como Bangladesh, Indonesia y Filipinas.

Cada mango Miyazaki se cotiza en un mínimo de 50 dólares, pero se sabe que la cifra varía siempre al alza. Por ejemplo, se ha documentado que por un solo fruto han pagado 283 dólares y en Japón llegaron a ofrecer hasta 2.500 dólares por dos mangos, reseña India Today.

Sakalp y Rani entendieron que eran los nuevos propietarios de una fortuna y rápidamente la información se difundió por todos los medios. Lo malo es que ahora los campesinos se sienten en problemas porque los ladrones están buscando la forma de robarles el “tesoro”.

Como ya intentaron robar sus mangos Miyazaki, la pareja ingresó nueve perros de seguridad y cuatro guardias para contener a los delincuentes.

Por el momento los propietarios de estos mangos de lujo desean sembrar más árboles, así que no venderán ninguna pieza de sus primeras cosechas.

Los Miyazaki son mangos muy escasos, con un sabor muy dulce, ricos en antioxidantes, betacaroteno y ácido fólico. Cada fruto pesa poco más de 350 gramos y en Japón son exhibidos en subastas desde que se popularizaron en la década de los 70.

Sin proponérselo, Sakalp y Rani se encuentran entre los primeros en introducir la especie de mango a la India con éxito. Aunque están felices por el descubrimiento, deberán lidiar permanentemente con el riesgo de que los roben.

Paying tax in Japan is actually fun. The other day I used an absurd ATM dedicated to tax payments. But the best is getting 'gifts' from municipalities that accept your tax donations. I've been waiting for these mangoes from Miyazaki for months. Simply ambrosian! pic.twitter.com/ez3me2IbH3