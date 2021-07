"Merece un monumento": Alumno rechazó matrícula de honor para que otro estudiante la recibiera

Un emotivo gesto tuvo como protagonista a un alumno que decidió rechazar un importante beneficio para que fuese recibido por otro estudiante en España.

El hecho fue dado a conocer por Ignacio Rosell, profesor de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valladolid, quien fue testigo de todo.

El docente, por medio de su cuenta de Twitter, comentó que el asunto comenzó cuando un joven le planteó poder ofrecerle su matrícula de honor por buenas calificaciones a otro compañero, consigna Antena 3.

El profesor indicó que la razón del noble gesto se habría debido a que el principal beneficiario no necesitaba el dinero, ya que contaba con una beca completa.

En ese sentido, el estudiante habría manifestado que al siguiente alumno "sobresaliente" le podría hacer más falta esta matrícula.

"Un alumno nos pregunta si puede renunciar a su brillante y merecida matrícula de honor al no necesitar el importe (tiene ya beca completa) y pensando que al siguiente alumno sobresaliente le podría hacer más falta", expresó el docente en redes sociales.

Al mismo tiempo, Rosell sostuvo que "no estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo".

