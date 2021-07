Un hombre fue víctima de un violento asalto cuando iba al interior de su vehículo junto a su pequeño hijo y su perro. Lo particular del hecho fue que todo quedó registrado en el celular del conductor, con el que estaba grabando un video para la red social Tiktok.

"Sí, este soy yo y mi hijo siendo asaltados el día de ayer, 8 de julio del 2021. El rata creyó que era fácil burlarse de robarme, ahora todo México lo busca", sostuvo la víctima a través de su cuenta de Twitter.

El robo se produjo el pasado 8 de julio en Ciudad de México y, según declaró la víctima que en redes sociales se hace llamar "Doña Frida", en el momento del ataque estaba entregando un pedido.

De pronto, dos sujetos armados lo abordaron y amenazaron para llevarse la camioneta, momento que quedó grabado en un video que el conductor estaba realizando para Tiktok.

En las imágenes, se ve a la víctima tomar en brazos a su hijo de 4 años, que estaba sentado en la parte posterior. Segundos después, se ve a uno de los asaltantes subirse al vehículo y mirar la pantalla del celular, sin percatarse en primera instancia que estaba siendo grabado.

De acuerdo a Caracol, la víctima aseguró en redes sociales que los delincuentes no querían que sacara a su hijo del vehículo, sin embargo hizo caso omiso a la amenaza y bajó al niño.

El hombre compartió el registro a través de sus redes sociales, en las que pidió ayuda a los usuarios para localizar a los delincuentes. Al mismo tiempo que aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Sin embargo, la víctima del robo tuvo que salir a desmentir que las imágenes se tratasen de una fake news. "Yo soy la víctima, no es fake news, sí me robaron mi camioneta", fueron parte de sus palabras en su cuenta de Twitter.

Yo soy la víctima, no es fake news, si me robaron mi camioneta, está hecha la denuncia en el bunker debido a que no me querían recibir hasta después d 25 hrs en su alcaldía, nadie a tocado a mi puerta y le informo q fue a 3 cuadras del MP de Alvaro Obregón, me preocupa mi seguri https://t.co/hK3l6BON7k