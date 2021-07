Su novia asesina a su hijo y la ayuda a ocultar el cadáver dentro de un recipiente en un motel

El cuerpo de un niño de 6 años, identificado como Samuel Olson, fue encontrado en un motel de Texas, Estados Unidos, envuelto en bolsas de plástico aseguradas con cinta adhesiva.

Las autoridades declararon que la novia del papá del niño, Theresa Balboa, de 29 años, es la presunta culpable de la muerte del pequeño y deberá enfrentar cargos de asesinato, informó People en Español.

De acuerdo a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, la mujer mató a Samuel tras golpearlo en la cabeza con un objeto contundente.

#HCDAO has charged Theresa Balboa, with 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐫𝐝𝐞𝐫 for the atrocious death of 5 yr old, Samuel Olson. Our Child Fatality Unit & ADAs Andrea Beall & Ryan Volkmer continue their work on the case.

#PublicSafety #HCDAO #SamuelOlson https://t.co/OddVDKPbTW