Impacto en Bélgica por mujer de 90 años que contrajo al mismo tiempo dos variantes de COVID-19

Impacto ha causado en Bélgica una mujer de 90 años que estuvo infectada con dos variantes distintas de coronavirus al mismo tiempo y que falleció en marzo de este año.

Según confirmó el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciona (ECCMID) se trataba de las variantes Alfa y Beta, las que fueron identificadas en primer lugar en Inglaterra y Sudáfrica.

Anne Vankeerberghen, bióloga molecular del hospital OLV de Aasast, en conversación con LUN, señaló que: "Ambas variantes estaban circulando en marzo en Bélgica. Es probable que esta mujer haya sido infectada por dos personas diferentes con dos variantes del virus".

Asimismo, declara no saber cómo es que se produjo este particular acontecimiento. Este sería el primer caso de coinfección y cabe destacar que la mujer no había sido vacunada.

Doble infección

Hasta el momento, no se había dado a conocer ningún caso como este, siendo el primero el de esta mujer de 90 años que falleció hace unos meses.

Esto se produce cuando ocurre una infección simultanea que pueden ser dos variantes de un mismo virus o dos virus distintos.

"Un ejemplo del primer caso es lo que ocurrió con esta mujer en Bélgica. Del segundo, la infección simultánea del virus de la influenza y el rinovirus, que se ve usualmente en pacientes", explicó Vivian Luchsinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Universidad de Chile.

