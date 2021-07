Presidente de Cuba tras protestas por crisis sanitaria: "La orden de combate está dada"

¿Qué pasó?

El Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel hizo un llamado a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate", como respuesta a las protestas pacíficas que se han desarrollado en el país producto de la crisis sanitaria por el coronavirus.

¿Qué dijo?

"La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", señaló el mandatario en una comparecencia televisiva especial, según lo informado por la Agencia EFE.

"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones", fueron parte de las palabras que emitió el mandatario.

En esa misma línea, en su declaración también sostuvo: "Vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie venga a defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana (...) y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país", aseguró.

De acuerdo a la BBC, Díaz-Canel afirmó que en su gobierno estaban "dispuestos a todo y estaremos en la calle combatiendo". Y añadió que "sabemos que en estos momentos hay masa revolucionaria en las calles haciendo frente a esto".

Finalmente, el presidente de Cuba comentó que no admitirán a "ningún contrarrevolucionario, ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de EE.UU., vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estrategias de subversión ideológica que van a crear desestabilización en nuestro país".

