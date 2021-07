Miles de cubanos protestan por crisis sanitaria: Celebridades inician campaña por redes sociales

Miles de cubanos marcharon este domingo por las calles del pequeño poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno por causa de la crisis sanitaria del coronavirus en el país.

Las manifestaciones se producen en una jornada en la que Cuba registró otra cifra récord de contagios de Covid-19 en 24 horas, con 6.923, para un total de 238.491, y de fallecidos, con 47 (1.537).

"Son cifras alarmantes, que se incrementan por día", dijo este domingo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán.

La situación es especialmente tensa en la provincia turística de Matanzas, ubicada 100 kilómetros al este de La Habana, donde el alto número de contagios puede hacer colapsar los servicios de salud.

Bajo las etiquetas "#SOSCuba", #SOSMatanzas" o "#SalvemosCuba", entre otras, se multiplican en las redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior.

"¡Mundo Cuba necesita de tu ayuda!", clamó en Twitter el famoso dúo Gente de Zona, integrado por los reguetoneros Randy Malcom y Alexander Delgado.

El llamado de "SOS Cuba" de la dupla fue compartido en esa red social por otros reconocidos artistas de la región, como Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha, Ricardo Montaner y el cantante René Pérez (Residente de Calle 13), entre otros.

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello también tuvo palabras para lo que está sucediendo en dicho país y, a través de su cuenta de Twitter, señaló: "Hay una gran crisis en este momento en Cuba y necesitamos de su ayuda para difundir la conciencia. Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo. #SOSCuba".

Hey guys, there is a major crisis right now in Cuba and we need your help to spread awareness. Deaths from COVID are rising rapidly and because of the lack of medicine, resources, basic necessities and even, food many people are dying. #SOSCuba pic.twitter.com/GQtZHiCSIA