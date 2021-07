"Si tengo que ir preso, voy": joven roba perro pitbull que era maltratado por su vecino

Conmoción causó en Argentina la decisión que tomó Gastón, joven de 25 años, quien se cansó de ver el mal estado en que se encontraba el perro de un vecino.

Todo comenzó en su lugar de trabajo, en la provincia de Misiones, donde se percató que en un domicilio había un pitbull que estaba atado y con falta de comida.

Por esta razón, grabó y compartió un video en sus redes sociales, con el fin de visibilizar la situación, que lo tenía totalmente angustiado.

Tras ver la reacción de sus seguidores, se acercó hasta la casa del hombre para que le entregara el animal, de nombre Kayser, y así darle una mejor vida, aunque recibió un no como respuesta, consigna TN.

"Si tengo que ir preso, voy"

"Hola gente, les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua", fueron las palabras de Gastón en Facebook.

Cansado de este hecho, y con el apoyo de la gente, el joven decidió finalmente entrar al domicilio del vecino el pasado 26 de junio y llevarse el perro sin previo aviso, consciente de las consecuencias que esto le podía traer.

Días después, Gastón recibió la visita de la policía, que llegó hasta su vivienda acompañado de un veterinario para revisar a Kayser.

"La policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso, voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien", expresó.

Pese a esto, el joven aún no ha sido citado a declarar. Por otra parte, hubo vecinos que se conmovieron con esta historia y le regalaron comida para la mascota y medicamentos para ayudar en su recuperación.