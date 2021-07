Despiden a profesora que negó muertes por Covid-19: "Es una enfermedad que no existe"

Rosa Emperatriz Razuri, una profesora de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras, ubicada en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, fue despedida luego de que les dijera a sus alumnos que la Covid-19 no existe.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se escucha a la docente argentina dar “su punto de vista” sobre el virus durante una clase virtual de la materia Formación Ética y Ciudadana.

Razuri aseguró que la enfermedad no es real y arremetió contra algunas de las madres de sus alumnos, quienes estaban presentes en la videollamada, informó el diario El Tiempo.

“Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos”, dijo la profesora al inicio del breve clip grabado por uno de los presentes.

En lugar de apaciguar la tensión que causaron sus declaraciones, la profesora continuó sus ataques verbales contra los padres y representantes que escuchaban la discusión sin decir nada.

“No puede decirle a mi hija, de 14 años, que el covid no existe”, dice, muy molesta, la madre de una de las estudiantes que estaban en la clase. Ante la intervención, la docente redobló: “No existe, usted está equivocada”.

Santa Cruz: Removieron de su cargo a la docente que dijo a sus alumnos que la Covid "no existe"



Rosa Razuri pic.twitter.com/BxpXgoIXUG — El Perro Opina "CUIDADANO" (@jorhurt) June 3, 2021

La profesora fue despedida de la escuela

Otra mamá decidió intervenir en la confrontación y compartió el testimonio de la muerte de su madre, quien 20 días antes falleció de Covid-19. Sin embargo, la historia no fue suficiente para que Razuri cambiase de opinión.

“Lamento mucho su pérdida (...), no se mueren de ningún covid porque no existe. Eso dicen y le mienten, no los tratan de neumonía, los tratan de covid que es una enfermedad que no existe. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”, aseguró.

Después de que el video se difundió en las redes sociales, la reacción de los usuarios no tardó en hacerse sentir, y una gran mayoría condenó los desacertados comentarios de la profesora. Por otro lado, el Consejo Provincial de Educación removió a Rosa Emperatriz Razuri de su cargo.

Ver cobertura completa