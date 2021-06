A 11 suben los muertos por derrumbe en Miami: 150 personas aún siguen desaparecidas

El saldo de muertos por el derrumbe de un edificio cerca de Miami subió este lunes a 11, mientras prosigue la búsqueda de 150 personas aún desaparecidas.

En pos de explicaciones, expertos analizan posibles fallas preexistentes en el inmueble de 12 pisos del complejo Champlain Towers, que se desplomó en la madrugada del jueves en Surfside, a unos 20 kilómetros del centro de Miami.

Desafiando las altas temperaturas y humedad, socorristas de Florida, apoyados por equipos de Israel y México, revisaron los restos de los 55 apartamentos reducidos a escombros.

"En las últimas horas, nuestros socorristas recuperaron a otra víctima. En total, el número de personas contabilizadas es ahora de 136. Con 150 desaparecidos. El número de muertes confirmadas es 11. Trágicamente, 11", dijo en rueda de prensa la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

On Saturday I announced that a 30-day building audit would begin immediately for all residential properties 5 stories+ at the recertification point (40 years or older) that have not completed the process, to identify and swiftly address any issues.