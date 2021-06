Hombre se queda dormido y se traga uno de sus AirPods: Los audífonos aún funcionan

Un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, se tragó una pieza de sus AirPods luego de quedarse dormido con los auriculares inalámbricos puestos mientras veía una película en su celular.

Chris Broughton relató el curioso incidente a The Guardian y explicó al medio británico cómo fue que un AirPod terminó dentro de su cuerpo en febrero de 2021.

El hombre dijo que tiene un hábito de ver películas en su celular antes de dormir. La noche que se tragó el auricular le tocó ver “La Cosa” con Kurt Russel, pero estaba tan exhausto que no pudo verla completa.

“A los 10 minutos de los créditos iniciales, apenas podía mantener abiertos mis ojos. Lo siguiente que supe es que habían pasado cuatro horas, mi esposa ya estaba dormida y la película ya había terminado”, dijo Broughton.

Recordó que “atontado, moví mi celular de la almohada y me quité el AirPod de una oreja, el otro se había caído y no podía encontrarlo”.

Comenzó a tragar con dificultad

El hombre se levantó de la cama, caminó hasta el baño y se sirvió un vaso con agua. Sin embargo, sintió la rara sensación de no poder tragarla. “Tuve que inclinarme sobre el fregadero y dejar que el agua se escurriera. Fue extraño y alarmante, pero estaba tan cansado que volví a la cama”, contó.

Al siguiente día en la mañana, el hombre buscó nuevamente el auricular que se le cayó, pero no pudo encontrarlo en ningún lugar. La función “Encuentra mi AirPod”, que se activa desde el celular y emite un sonido, no funcionó pues las baterías de la pieza se descargaron.

La esposa de Broughton y su hijo también intentaron encontrar la pieza perdida. Fue entonces cuando el niño le preguntó a su padre: “¿Quizás lo tragaste mientras dormías?”.

“Todos reímos, pero un par de minutos después empezamos a preguntarnos si tenía algo de razón”, dijo Broughton, quien finalmente decidió ir al hospital.

El AirPod estaba entre sus costillas

Aunque la doctora dudó que alguien pudiese tragarse un objeto plástico de ese tamaño sin darse cuenta, procedió a hacerle unos rayos X al hombre. “En la pantalla había una imagen clara de mis costillas y atascada entre ellas a un ángulo de 45°, la inconfundible figura del AirPod extraviado”, recordó.

El AirPod estaba atascado en el esofago de Broughton, pero afortunadamente no le causó daños mayores. No bloqueó ninguna vía respiratoria ni se quedó atascado en sus intestinos, lo que pudo ameritar una cirugía. No obstante, una visita al centro de endoscopia fue suficiente para sacarlo de su organismo.

“Lo probé ni bien regresé a casa. Funciona bien, a excepción del micrófono. Nunca sabré con certeza cómo terminé tragándolo; mi teoría es que cayó en la almohada, cerca de mi boca y terminé tragándolo cuando bostezaba”, finalizó.

