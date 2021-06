"Voy a luchar, gritar y llorar hasta encontrarte": Madre exige buscar el cadáver de su hija

Abigaíl Carniel lleva desaparecida poco más de dos meses en Mendoza, Argentina. Su madre es la única persona en buscarla. La señora rastrilla basurales, camina por descampados llorando, intentando encontrar pistas sobre su hija de 18 años.

“Acá estoy, sola, tratando de encontrar a mi hija. Subiendo en piedras, fijándome en surcos, desenterrando. Remuevo cosas en basurales. Sola, sin la policía ni nadie que me ayude. ¿Por qué, señor fiscal?”, dijo Verónica Carniel en un desgarrador video.

El 13 de abril de 2021 fue la última vez que la vio. "En los días anteriores habíamos discutido, me dijo que se iba a ir de casa. Se fue a la casa de una amiga, volvió un martes y nos arreglamos. Me pidió plata, agarró unos elementos de higiene, me dijo ‘bueno, mamita, después te veo’. Y no la vi más", dijo al canal TN.

El Mº de Seguridad de la Nación elevo a un millón de pesos la recompensa por datos de Abigail Carniel.

La joven de 18 años fue vista por última vez en el barrio Sargento Cabral de Las Heras, hace dos meses.@radionihuil

Foto: @diariouno pic.twitter.com/YZfj7RzxYl — Pablo Pérez Delgado (@PerezDel2000) June 16, 2021

Hay tres detenidos, pero ella no aparece

Por este caso quedaron detenidos tres sujetos, debido a que encontraron escuchas telefónicas donde se evidencia que asesinaron a Abigaíl. Sin embargo, el cuerpo no ha sido encontrado y las autoridades no continuaron con la búsqueda.

Matías Díaz Verón, de 42 años, apodado “Fido”; Cayetano Chumacero, apodado “Tito”, y Martín Márquez, de 36, alias “Chupetín”, fueron capturados el 11 de mayo tras algunos allanamientos.

El Gobierno Nacional ofrece una recompensa de $ 1.000.000.- para encontrar a Abigail Carniel. Pedimos compartir! y difundir su imagen en todo el país! hasta que Abigail aparezca!! sana y salva!

Avisar #URGENTE ☎️ 134#DondeEstaAbigail#LasHeras#Mendoza pic.twitter.com/hrLSkAT6IO — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) June 17, 2021

En una conversación telefónica la novia de “Chupetín” le reclama por haber matado a Abigaíl, a lo que el sujeto responde: "Vos callate porque vas a ser la próxima. A esa gila ya se la llevaron”.

Cuando la novia insiste sobre el porqué la mató, él le responde que lo hizo “por el otro” refiriéndose a “Fido”, quien es un jefe narco del barrio Sargento Cabral de Las Heras.

La última noche de Abigaíl

La chica había tenido problemas con drogas. La noche de la desaparición se fue a un bar con unas amigas. “Se quedaron hasta la medianoche y se tomaron el colectivo 353, que te trae hasta acá cerca del barrio. Mi hija discutió con ‘Nené', una de ellas, y se bajó del colectivo en el barrio Sargento Cabral", relató Verónica, su madre.

Testigos dijeron que la vieron con “Tito” en una casa container y que le hicieron daño. En las primeras acciones policiales hallaron sangre de la víctima en el sitio, pero no profundizaron sobre el rastreo del cuerpo. La madre pide que la ayuden, que envíen a los perros para que revisen el lugar.

Todo apunta a que “Tito” y “Chupetín” asesinaron a Abigaíl a instancias de “Fido”. La madre de la joven teme que los tres sujetos sean liberados, pues ya solicitaron el fin de la prisión preventiva al no hallarse ninguna prueba contundente que los incrimine. “Voy a luchar, gritar y llorar hasta encontrarte”, sostuvo Verónica.

Abigail Carniel está desaparecida desde el 15 de abril, cuando bajó de un colectivo en la localidad de Las Heras, Mendoza. La búsqueda que debería hacer la justicia mendocina, está siendo realizada con sus propios medios por la familia de Abigail, impulsada por su mamá Verónica. pic.twitter.com/C3qqnD3DUj — Observatorio Lucía Pérez (@ObserLuciaPerez) June 18, 2021

