A través de Facebook se viralizó el video donde una mujer se vengó de su novio luego de enterarse que abandonó a su perrita llamada Navy.

Lo particular de este hecho es que, según se puede apreciar en el video, habría abandonado al can simplemente por no ser de raza, lo que causó la indignación de la dueña del can.

La venganza

En el video se puede ver como el hombre tiene los ojos tapados, esperando lo que él piensa es una “sorpresa”.

Con la vista tapada, el sujeto sostiene unas hojas donde se puede leer que abandonó a su perrita. Fue el mejor amigo del hombre que le contó sobre esto, por lo que la mujer quiso tomar cartas en el asunto.

La mujer le menciona la desaparición de la perrita, a lo que el joven responde que incluso la extraña. Debido a esto, ella le hace saber que le “regalará” un perro de raza. Lo que él aún no sabe, es que Navy está ahí.

“La encontré donde la dejaste”

Posteriormente le pide que él cuente hasta 15 para quitarse la venda y ver el supuesto regalo. Cuando el joven hace el conteo, ella va a buscar a Navy.

El hombre se da cuenta que ella está con la perrita que él abandonó y su novia le hace saber que ya sabe lo que hizo. “¿Sabes dónde la encontré? La encontré donde la dejaste”, le dice la mujer.

“¿Cómo te atreviste a hacerle eso a Navy? Eso no se le hace a nadie. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué eres un asco de persona y que sólo porque Navy no es de raza? Navy es parte de la familia y lo que hiciste no se le hace a nadie”, señala la mujer, quien ignora la defensa de su novio.

Finalmente, la mujer se venga de él y al igual que abandonó a Navy, la mujer lo abandonó a él. Ahí se puede ver que el hombre camina tras el auto y este acelera, dejándolo atrás.