"Ponte la vacuna o te meteré en prisión": Presidente de Filipinas amenaza a los no vacunados

¿Qué pasó?

La pandemia de coronavirus está azotando con fuerza a Filipinas, registrando más de 1,3 millones de casos, incluidos más de 23.700 muertos, por lo que este país lucha por contener el avance del virus.

A pesar del complicado panorama, algunos habitantes se niegan a vacunarse, lo que se refleja en los bajos registros de inoculación que se reportan.

Hasta la fecha, Filipinas sólo ha logrado que 2,1 millones de personas completen su esquema de vacunación, un porcentaje muy bajo de los poco más de 105 millones de habitantes.

La dura advertencia del Presidente de Filipinas

Ante la situación, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con enviar a la cárcel a aquellas personas que se nieguen a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

"Si no quiere vacunarse, haré que lo arresten y luego le inyectaré la vacuna en las nalgas", aseveró el mandatario. Además, agregó que "tú decides, ponte la vacuna o te meteré en prisión".

Junto con ello, aseveró que "si no aceptas ser vacunado, sal de Filipinas. Mientras estés aquí y seas un ser humano y puedas portar el virus, vacúnate. De lo contrario, ordenaré a todos los capitanes de municipios que tengan un recuento de las personas que se niegan a vacunarse. Porque si no, haré que le inyecten ivermectina para cerdos en ti".

💉🇵🇭 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con ordenar el arresto de los filipinos que se nieguen a vacunarse contra el covid-19 y les ha dicho que abandonen el país si no cooperan con los esfuerzos para contener la pandemia. pic.twitter.com/mHrwdYYVVC — 𝙰𝚗𝚍𝚛𝚎́𝚜 𝙷. (@Ecce_H) June 22, 2021

Aunque la vacunación es voluntaria en Filipinas, Duterte señaló que buscará los "resortes legales" dentro de la ley de emergencia vigente para buscar la manera de obligar a la población a recibirlas.

"No me malinterpreten. Este país está enfrentando una crisis. Hay una emergencia nacional. Si no quieres vacunarte, haré que te arresten", sentenció el mandatario.

Todo sobre Coronavirus