Dos astronautas de la Estación Internacional realizaron caminata espacial de seis horas

Un astronauta francés y otro estadounidense realizaron este domingo una caminata espacial de seis horas e instalaron nuevos paneles solares que incrementarán el suministro de energía a la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la NASA.

"Es un gran esfuerzo de equipo y no podría estar más feliz de regresar con @astro_kimbrough", dijo en Twitter el francés Thomas Pesquet, refiriéndose a su colega estadounidense Shane Kimbrough, un astronauta de la NASA.

Spacewalkers @Thom_Astro and @Astro_Kimbrough work 260 miles above the Pacific Ocean during an orbital sunrise. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/fkVgkMA3Ym