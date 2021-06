Nuevo tipo de Covid-19 enciende las alarmas en Rusia: vacunas no serían capaz de combatirlo

Justo cuando los casos de Covid-19 ascienden a picos históricos en Rusia, los científicos del país detectaron una nueva variante en Moscú. Aunque las pruebas se están llevando a cabo, temen que las vacunas no puedan combatirla.

Los principales oficiales de salud aún no han hecho público ningún detalle sobre la cepa “mutante” y los medios de comunicación rusos aseguran que los expertos aún depositan su fe en las vacunas, detalló el diario Daily Mail.

Según los investigadores del Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, que se encarga de la producción de la vacuna Sputnik V, los orígenes de la nueva variante podrían deberse al reciente disparo en los casos de Covid-19 en toda la nación euroasiática.

“Ahora estamos monitoreando (la situación) en Moscú y lo más importante, Moscú todavía puede tener sus propias cepas”, declaró a medios locales el subdirector del instituto, Denis Logunov.

Una oleada de casos de coronavirus surgió en la capital desde mediados de mayo, con más de 7.700 casos reportados en toda la ciudad el domingo 13 de junio de 2021, la mayor cifra desde el 24 de diciembre del año pasado.

Sergei Sobyanin, el alcalde de Moscú, aseguró el día antes que debido a la gran cantidad de pacientes de Covid-19 se están reutilizando miles de camillas, por lo que pidió a los ciudadanos que no trabajen hasta la próxima semana para frenar el aumento de los casos.

