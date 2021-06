Víctima de pornovenganza no tiene paz: cierran su Instagram y vuelven a viralizar fotos íntimas

La mujer que luchó cuatro años para poder ganar un juicio contra el tatuador Patricio Pioli por "pornovenganza", tras difundir imágenes íntimas sin su consentimiento, ahora vive un nuevo drama que la propia víctima denominó "un infierno que no termina más" y que la sigue atormentando.

Es el caso de Paula Sánchez Frega, joven influencer que había mantenido una relación de pareja con este hombre en el año 2017 -durante 8 meses-, que terminó en tribunales, ya que el sujeto dio a conocer las fotografías en redes sociales.

El tribunal dictó cinco años de prisión para el tatuador, sentencia que no dejó conforme a la mujer, ya que el tribunal decretó prisión domiciliaria a su expareja hasta que se haga efectiva la condena.

Su cuenta fue inhabilitada por mensaje

Ante el panorama, Paula expresó en un mensaje dirigido a la secretaría judicial con su malestar, situación que le traería consecuencias.

En su escrito sostuvo que : “Sacando las restricciones de pandemia, ¿cuántos años más voy a tener que estar encerrada con mi ex violento suelto? Prisión efectiva en La Rioja es un chiste. No quieran quedar bien en los medios, cuando hacen todo como el culo y después están con juicios de femicidas por no hacer nada"

Su mensaje generó que su cuenta de instagram fuera inhabilitada en pocos minutos.

Sus fotos íntimas se siguen viralizando

La situación generó la desazón de la mujer, quien tras contactarse con su abogado por el tema, éste le indicó que desde la justicia le habían pedido que retire el posteo, pero cuando lo quiso hacer su cuenta estaba deshabilitada.

"No se dan cuenta quienes denunciaron mi cuenta de instagram es que yo con la cuenta trabajo, tenía temas pendientes, es mi herramienta de laburo. Hacía promociones de ropa, de lencería", sostuvo Paula en conversación con TN Noticias.

Sobre el mismo tema, agregó que "lo cierto es que perdí muchos trabajos que hago por redes sociales. Tuve que activar otra cuenta para poder empezar a recuperar mi trabajo. Creo que se trata de personas que denunciaron mi cuenta, gente resentida como lo es mi expareja".

Además, aseveró que este cierre de cuenta, que detalló cuenta con contactos de la prensa, pudo ser denunciado por el acusado Patricio Pioli y allegados a su exnovio.

"Evidentemente les molesta que hable. Les vino bastante bien (el cierre de cuenta) para que tenga que callarme, es una vergüenza lo que me hicieron", declaró.

Junto con ello, el drama para la mujer siguió, ya que según detalló, sus fotos íntimas con Pioli se siguen viralizando en un grupo de chat de Telegram, por lo que debió denunciar la situación ante Cibercrímen Argentina.

"Tengo miedo, estoy todo el día encerrada. En todo este tiempo salí una sola vez. Tengo miedo de que venga me rompa la puerta, me rompa una ventana, entre y hagan algo", expuso.