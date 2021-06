Embajada de Estados Unidos en el Vaticano despliega la bandera LGBTQI+

Sorpresa causó entre miembros del clero y empleados que trabajan en el Vaticano el despliegue de la bandera LGBTQI+ en uno de los balcones de la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede.

Si bien la sede diplomática no se encuentra en el propio Vaticano, sino que, en las cercanías de las Estación Termini de Roma, el despliegue de la bandera multicolor marca un precedente como representantes de un Estado ante la Iglesia Católica.

"La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede celebra el Mes del Orgullo con la exhibición de la bandera del Orgullo durante el mes de junio", explicó la propia legación diplomática en su cuenta de Twitter.

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E