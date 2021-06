Recorre 3.000 kilómetros buscando un diamante para el anillo de compromiso de su novia

Christian Liden, un hombre de Washington, Estados Unidos, recorrió más 3000 kilómetros para cumplir lo que para él era un sueño desde la escuela secundaria: extraer con sus propias manos un diamante para el anillo de compromiso de su novia.

“Ella sabía que me iba de viaje por carretera, pero no sabía lo que estábamos haciendo. Le dije que visitaríamos algunos parques estatales y algunos parques nacionales, pero aparte de eso, ella no sabía que íbamos a encontrar gemas preciosas”, dijo Liden a CNN.

Inicialmente, el hombre de 26 años desconocía por completo cómo conseguir gemas en bruto, pero eso cambió en el año 2018, cuando un compañero de trabajo le mencionó la existencia del parque estatal Crater of Diamonds (Cráter de Diamantes), ubicado en Arkansas.

A visitor found a 2.20-carat yellow diamond at Crater of Diamonds State Park during a cross-country gemstone quest to design an engagement ring. https://t.co/qntAzP9Dv7 #ARStateParks #Diamonds pic.twitter.com/sEOXWFvJUw — Arkansas State Parks (@ARStatePark) May 25, 2021

Preparó la búsqueda del diamante

“Fue entonces cuando empecé a planear el viaje y a planear la posibilidad de hacerlo, y a averiguar si era posible hacerlo, así que empecé a investigar sobre los diamantes”, relata Liden, quien al iniciar su aventura tenía 2 años saliendo con su novia Desirae.

Antes de comenzar a planificar su expedición, Christian observó videos para educarse en base a la experiencia de otras personas que hallaron diamantes en el parque. Fue en ese momento cuando su amigo Josh decidió unirse al recorrido.

En el camino construyó su propio equipo de búsqueda y minería, con el cual incluso pudo aprovechar de ensayar en una mina de zafiros del estado de Montana, reseñó Univisión.

Un lujoso anillo de compromiso

Liden consiguió la gema que buscaba. “Lo vi brillar tan pronto como le di la vuelta a la pantalla e inmediatamente supe que era un diamante”, dijo con entusiasmo. “¡Estaba temblando tanto que le pedí a mi amigo que me lo sacara de la grava!”.

Tras llevar la piedra al Diamond Discovery Center del parque, varios trabajadores del sitio corroboraron que no solo se trataba de un diamante, sino de “un gran diamante amarillo” de 2.20 kilates, que aseguraron que se trata del más grande encontrado desde octubre del año pasado.

Aunque logró encontrar otras piedras preciosas, Liden quedó sorprendido por su éxito en el cráter de diamantes. “Solo esperaba encontrar un par de piedras más pequeñas y había planeado comprar una piedra central más tarde, ¡pero no será necesaria ahora!”.

